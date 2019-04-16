İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarma uygulamasında kaçak sigara ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulamasında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulamasında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesinde uygulama gerçekleştirildi. Jandarma Asayiş Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda bir evde kaçak sigara bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Ereğli Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından şüphe edilen evde arama yapıldı. Evde toplam bin 160 paket kaçak sigara ve av tüfeği ile 12 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçak sigaralara, ruhsatsız olan av tüfeği ve fişeklere el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.