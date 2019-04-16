Jandarma uygulamasında kaçak sigara ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulamasında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesinde uygulama gerçekleştirildi. Jandarma Asayiş Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda bir evde kaçak sigara bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Ereğli Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından şüphe edilen evde arama yapıldı. Evde toplam bin 160 paket kaçak sigara ve av tüfeği ile 12 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçak sigaralara, ruhsatsız olan av tüfeği ve fişeklere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.