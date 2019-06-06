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Jandarma vatandaşların bayramını kutladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, bayram süresince vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan karayollarında trafiğe dair önlemler aldı ve kontrol noktalarında vatandaşların bayramlarını kutladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, bayram süresince vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan karayollarında trafiğe dair önlemler aldı ve kontrol noktalarında vatandaşların bayramlarını kutladı.


Jandarma ekiplerince, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi maksadıyla ilave tedbirler alındı. Bu maksatla yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrolleri artırıldı. Özellikle trafik kazalarının azaltılması maksadıyla ana yollar üzerinde görevlendirilen trafik ve asayiş ekipleri takviye edildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Çakmak karakol ekipleri, kontrol için durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti. Kontrollerde vatandaşlar, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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