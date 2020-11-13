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Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik timleri ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimler yapıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik timleri ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimler yapıyor.


Jandarma trafik timleri, ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ağır yük taşıyan araçların azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yük taşıyıp taşımadıkları konusunda, özellikle karayolunun yol yapısının bozulmasını engellemek ve trafik güvenliğini sağlamak adına havuç, pancar taşıyan kamyonlar ile beton mikseri, hafriyat taşıyan kamyon ve çekici türünden araçların belge ve tonajlarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan araçlara idari para cezası kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlar ise trafikten men edildi.

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