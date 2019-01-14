Jandarmadan ilkokul öğrencilere trafik semineri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma trafik timleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Huğlu Mahallesinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri için trafik eğitim semineri düzenlendi. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Personeli tarafından Huğlu Fatih İlkokulunda okuyan öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Seminerde, öğrencilere trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kuralları anlatıldı. Programın sonunda trafik tim personeli öğrencilerin yönelttiği çeşitli soruları cevaplandırdı.

Okul idaresi yetkilileri, jandarma trafik timlerine verdiği seminerden dolayı teşekkür etti.