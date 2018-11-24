Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, jandarma ekipleri 10 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlık şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 20-23 Kasım tarihlerinde ilçe genelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 günde bir telekomünikasyon şirketine ait enerji nakil kabloları kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde yine kablo kesen 3 şüpheli jandarma ekiplerince 10 U 2706 plakalı kamyonetle suçüstü yakalandı. Araçta arama yapan ekipler yaklaşık 10 bin lira değerinde bin 500 metre kablo ve demir testeresi ile demir makası ele geçirdi. Şüpheliler M.K., Z.F. ve M.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.