İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Konya’nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.


İlçeye bağlı Kayacılar- Cukurkavak Mahallesi Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan kontroller sırasında ormanlık alan içerisinde A.K.(37) ,H.D. (40) ve M.M.Ç. (17) suçüstü yakalandı. Define bulmak maksadıyla izinsiz kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken beraberlerindeki çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.