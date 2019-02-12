Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada 19 tabanca ve tüfekle ile bu silahlara ait malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesinde yaşayan H.Y.'nin ruhsatsız ve faturasız silah satışı yaptığı istihbaratı üzerine Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 9 faturasız yivsiz av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 kısa dipçikli tek kırma av tüfeği, 2 havalı tüfek, 153 adet av tüfeği yedek parçası, 15 tabanca namlusu, 6 fişek, 26 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.