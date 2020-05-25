İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan şekerli kolonyalı denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.


Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında mesai yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor. Uygulamalarda araç plaka ve sürücü sorgulaması da yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi bayramlar dileyerek şeker ve kolonya da ikram ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.