Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 3 kilo 138 gram kurumuş kenevir ile ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 kilo 138 gram kurumuş kenevir, 18,4 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız markası belirsiz tabanca, 2 adet ruhsatsız seri numarasız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 8 adet fişek ve 11 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheliler N.E.Y. (28) ile A.Y. (26) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Beyşehir Adliyesine sevk edildi.