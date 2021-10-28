Jandarmanın yol kontrolünde seri numarasız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir otomobilde yaptığı aramada seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şubesi ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesinde yaptığı yol kontrolü sırasında N.A.'ya ait otomobili şüphe üzerine durdurdu. Jandarmanın eğitimli hassas burunlu köpeğinin de destek verdiği araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altında bir adet seri numarası olmayan ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, şarjörü ve toplamda 8 adet 7,65 ve 9 milimetre çaplarında tabanca fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, otomobil sürücüsü hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlattığı öğrenildi.