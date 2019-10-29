Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde telekom kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güneysınır ilçesi Karagüney Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telekoma ait telefon hattında sinyal düşüklüğü ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagüney Mahallesi bölgesindeki kabloları kontrol etmek için harekete geçti. Sinyal düşüklüğünün yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, M.K. ile C.E'yi telefon kablosu kestikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler tarafından kesilen 300 metre kabloya da jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 1 adet demir kesme makası, 1 adet kablo çekme halatı, 2 adet demir testere, 2 adet eldiven, 1 adet el feneri, 3 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay yerinden firar eden diğer şüpheli M.E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.