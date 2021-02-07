Kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis 42 ABF 070 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için yaklaşık 50 kilometre kovaladı. Çok sayıda polis ekibini peşine takan sürücünün kullandığı araç başka bir araç tarafından trafiğe kapatılan Selim Sultan Mahallesi Tokacı Sokak'a girince yakalandı. Sürücü Hasan G. (40) ile araçta bulunan S.E. (26) ve kadın F.Ö. (22) motosikletli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kiralık olduğu öğrenilen araçta yapılan aramada bir miktar hap ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ile pompalı tüfek ele geçirildi. Sürücü Hasan G.'ye ‘dur ihlaline uymamak, hatalı şerit değiştirmek, drift yapmak' gibi suçlardan toplamda 7 bin 328 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.