Kadim kültürler Konya ve Bitlis arasında kardeşlik köprüsü kuruldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ile Bitlis Ahlat Belediyesi ve Adilcevaz/Aydınlar Beldesi imzalanan protokol ile kardeş belediye oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın aralarında bulunduğu heyet Bitlis'e çıkarma yaptı. Ziyaretler kapsamında Bitlis Belediyesini ve ilçe belediyelerini ziyaret eden başkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ilçe belediyeleriyle kardeş şehir protokolü imzaladı. Selçuklu Belediyesi de bu kapsamda Ahlat Belediyesi, Adilcevaz/Aydınlar Beldesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Ahlat Belediyesi ile yapılan protokolde imzalar Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından atıldı.

“Kadim medeniyetten aldığımız güçle geleceğe ışık tutacağız”

Konya ve Ahlat'ın kadim Selçuklu Medeniyetinin derin izlerini taşıyan iki önemli şehir olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “Öncelikle burada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Başkanımız, hem geçmişimizle ilgili hem de Selçukluların Anadolu'ya girişiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Burada çok derin bir tarih ve medeniyetin izleri var. Selçuklu medeniyeti Orta Asya'dan itibaren Anadolu'ya gelinceye kadar çok geniş bir coğrafyada derin izler bırakarak Anadolu'ya ulaşmıştır. Selçuklu'nun izlerini burada görmekten de mutluyuz. Tabii ki Ahlat ile olan kardeşlik ilişkimiz çok önemlidir. Konya kadim başkent, Ahlat ilk başkenttir. Böyle olduğu için aramızda zaten çok güçlü bir bağ var. İnşallah bundan sonraki süreçte bağımızı daha da kuvvetlendirerek, Ahlat ile birlikte işbirliği içerisinde farklı projeleri yürütmek istiyoruz. Hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem de tarihi ve kültürel anlamda birlikte yürütmemiz gereken çok proje var. Bugünü bir başlangıç olarak görüyoruz. Kardeşlik protokolümüzü de imzaladık. Bundan sonraki süreçte temaslarımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte gidiş gelişlerimiz olacak. Kadim medeniyetten aldığımız güçle geleceğe ışık tutmamız ve iz bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda Ahlat'ta da güzel işler yapılacağına inanıyorum. Tüm Konyalıların sizlere selamlarını iletiyorum” dedi.

“Bu tarihi mirasa birlikte sahip çıkacağız”

Ahlat Belediye Başkanı Çoban ise, “Bugün Konya'dan gelen belediye başkanlarımızı ağırlama imkanımız oldu. Özellikle kardeş belediyecilik anlamında Türkiye'de aslında çok önemli birtakım çalışmaları da sergileyeceğimiz bir protokolün de şahitliğini yaptınız. Ahlat, Türkiye için kutsal bir emanet. Buradaki bu emanetler inşallah bizden sonraki nesillere sağlam bir emanet olarak ulaşsın diye gayret edeceğiz. Milli mirasımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu vesileyle de Konya'dan gelen başkanlarımızın ilgisi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kardeşlik protokolümüz Ahlat'a, Selçuklu'ya ve Konya'ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Konya heyeti üç gün sürecek ziyaretler kapsamında Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaret ederek buralarda çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.