Kadın fotoğrafçıların katıldığı fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde sosyal medya ortamında düzenlenen ve sadece kadın fotoğrafçıların iştirak edebildiği “Kadın Gözüyle Kadına Dair” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı açıklamada, “Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenledikleri sadece kadınların kendi çalışmalarıyla katılabildiği fotoğraf yarışmasında katılımcıların kadınların gücü, şefkati, sevgisi, merhameti ve günlük hayatta karşılaştığı tüm zorluklar ve güzelliklerin görsellerinin anlatıldığı eserlerle yarıştığını belirterek, Kadın fotoğrafçılarımız, fotoğraf kulübümüzün sosyal medya hesabında yarışma için gönderdiği başka bir kadın fotoğraflarının yer aldığı eserleri paylaşarak yarışmaya katılım sağladı. Yarışmamızın ödül sponsorları da sadece kadın esnaf ve kişilerden oluştu. Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün kadın yöneticileri ise jüri olarak yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirmesini yaparken, uluslararası fotoğraf sanatçımız Reha Bilir ise sıralamayı belirledi. 73 kadın fotoğrafçımız 462 eserle yarışmaya katılırken, Deniz Kalaycı eseriyle birinci, Müyesser Ayvaz ikinci, Sevgi Mersin üçüncü oldu. Yarışmada mansiyon ve sergileme ödülü alan kadın fotoğrafçılarımız da belirlendi. Fotoğrafları dereceye giren, mansiyon ve sergileme alan tüm kadınlarımızı kutluyor, yurdumuzun dört bir yanından paylaşım yapıp katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Büyükkafalı, "Yarışmada birinci gelen eserin bin 500, ikinci gelen eserin bin, üçüncü gelen eserin ise 750 liralık para ödülünün sahibi olduğunu, dereceye giren, mansiyon ve sergileme kazanan eserlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyşehir ilçesinde düzenlenecek ödül töreninde sergisinin de açılacağını" sözlerine ekledi.

Öte yandan, yarışmada mansiyon Ayla Ayyıldız, sergilemeler ise Berrin Aydın, Deniz Kalaycı, 2 fotoğrafla Derya Arıkan, Filiz Çoban Narin, Filiz Gürsu, 7 fotoğrafla Müyesser Ayvaz, 2 fotoğrafla Sevgi Mersin ve 2 fotoğrafla Sumral Koser.