Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet

İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye kadın hentbol takımı gruptaki ikinci maçını da kazandı.

Türkiye Kadın Hentbol Takımı ilk maçında Bangladeş'i 51-10 yenerken, gruptaki ikinci maçında da Senegal'i de 34-23 yenmeyi başardı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar A Grubu mücadelesinde Türkiye, Senegal karşısında ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı. Türkiye gruptaki son maçında 12 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'da Özbekistan ile karşılaşacak.