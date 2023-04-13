Kadınhanı Raziye Sultan Hanı restorasyonu başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kadınhanı'nda esnafla, vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandıracağı Raziye Sultan Hanı Restorasyonunu başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kadınhanı'nda esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelip, Raziye Sultan Hanı Restorasyonu İş Başlangıç Programına katıldı. Başkan Altay ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, Kadınhanı Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Çakar, AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca ile birlikte AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerine ilçe esnafıyla devam eden Başkan Altay, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Raziye Sultan Hanı Restorasyonu İş Başlangıç programına katıldı. Buradaki programda konuşan AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bir gönül adamı olduğunu belirterek, ilçeye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, “AK Parti inşa ve ihya hareketi geçmişin ihyası, geleceğin imarını getiriyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz, özellikle Uğur Başkanımız nezdinde Hatay'da yaptıklarımız Türkiye'nin dilinde. Her tarafta Konyalı olmakla iftihar ediyoruz” diye konuştu.

“Konyamız dünyanın en güzel şehirlerden biri oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun öz yurdu Kadınhanı'nda olmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve şeref olduğunu belirterek, Konya'nın tüm ilçelerinde çok güzel hizmetler yürüttüklerini söyledi. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçeleri ve Konya'yı ihya etmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “AK Parti döneminde yapılan hizmetlerle Konya'mız adeta Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline dönüştü. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz adına çok önemli projelere imza attık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kadınhanı'mıza güncel rakamlarla 430 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Şehrimize hayırlı mübarek olsun inşallah” şeklinde konuştu.

“Şehrimizi ihya ve imar çalışmalarında önemli işler yürütüyoruz"

“AK Parti bir hizmet hareketidir. AK Parti bir icraat belediyeciliği sunar” diyen Başkan Altay, “Biz de Büyükşehir olarak ilçe belediyelerimizle birlikte şehrimizi ihya ve imar çalışmalarında önemli işler yürütüyoruz. Özellikle kültürel mirasımızın ayağa kalkması ve gençlerimizin bu kültürel mirasın içinde gelecek vizyonlarını inşa etmeleri için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de Raziye Sultan Kervansarayı'nın restorasyonunun başlangıç törenini gerçekleştireceğiz. Danişmendoğullarından Muzaffereddin Mahmud'un kızı ve Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus'un hanımı Raziye Sultan tarafından 13. yüzyılda yaptırılan bu şaheser, İpekyolu üzerindeki kışlık kervansaraylarımızdan birisi. Akşehir'den Ilgın'a gelerek oradan Ladik'e hareket edenlerin konaklama yeri olarak kullanılan bu kadim eser aslında ilçemiz için de önemli eserlerden. Yaklaşık 6 milyon liralık bedelle burayı restore ediyoruz ve gençlerimizin kullanımına sunacağız” cümlelerini kullandı. Şu anda önemli gündemlerden birisinin de 14 Mayıs seçimleri olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin şahlanışına bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza Kadınhanılı kardeşlerimiz çok yoğun bir destek verdiler. İnşallah 14 Mayıs'ta da bu desteklerin artarak devam edeceğine inancımız tamdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve protokol mensupları Raziye Sultan Hanı Restorasyon çalışmalarını başlattı.