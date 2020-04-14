İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve alkışlı destek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve poğaçalardan ikram edip çiçek vererek teşekkür etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve poğaçalardan ikram edip çiçek vererek teşekkür etti.


Beyşehir'in merkez Esentepe Mahallesinde oturan bir grup kadın, korona virüs hastalığı nedeniyle mesai şartları yoğunlaşan Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline moral vermek ve destek olmak amacıyla bir araya geldi. Mahalle sakini kadınlar sağlık personeline ikramda bulunmak için evlerinde kek, kurabiye ve poğaça hazırlayıp, Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu'nun önderliğinde Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti. Kadınlar, evde hazırladıkları yiyeceklerden ikramda bulundukları sağlık personeline çiçek vererek alkışlarla teşekkür etti.


Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, sağlık çalışanlarına destek verip moral ve motivasyonlarının daha da üst noktalara çıkmasını sağlayan kadınlara teşekkür etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Kendir de, bu tür organizasyonların gerek doktor, hemşireler, gerekse tüm sağlık çalışanları ve temizlik personeli üzerinde çok güzel ve olumlu etkiler bıraktığını vurguladı.


Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu ise, mahallesinde yaşayan kadınlarla beraber hastaneyi ziyaret ettiklerini belirterek, “Biz onlara hem ikramda bulunmak, hem de alkışlamaya geldik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.