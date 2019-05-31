Kadir gecesinde Mevlana Meydanı'nda binler buluştu

Konya'da, Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir gecesini idrak etti.

Konyalılar Kadir gecesinde Mevlana Müzesi'nin yanı başındaki meydanı doldurarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir gecesi programına katıldı. Kadir gecesini Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyenler alana gelerek ibadet etti. Mevlana Meydanı'nın dolup taştığı mübarek gecede, yer bulamayanlar Mevlana Caddesi üzerinde saf tutarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar mübarek gecede dua ederek, birlik mesajı verdi.