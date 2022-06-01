Kadir Şeker davasında tahliye umudu

Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Kararı değerlendiren Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker hakkında bir tahliye kararı verilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Konya'da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa verilen ceza 10 yıla düşecek.

“Şeker hakkında bir tahliye kararının verilmesi kuvvetle muhtemel”

Yargıtay'ın bozma kararını değerlendiren Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, “Bozma kararının bir an için doğru olduğunu kabul edersek uygulama şu; mahkeme bir karar verdi, adam öldürme haksız tahrik olarak işlenmiştir. Belirlenen ceza miktarı 12 ile 18 yıl haksız tahriki orta değerlendirdi 15 yıl verdi. 1 bölü 6 iyi hal indirimi, 12 yıl 6 ay kaldı. 2 buçuk yıla yakın Kadir Şeker tutukluluğu devam ediyor. Karar istinaf etti, istinaf mahkemesi istinaf taleplerimizin esastan reddine karar verdi. Tabii ki karar doğru değil diyerek temiz ettik. Önce dosya Yargıtay Başsavcılığına geldi. Başsavcılığın hatırlarsanız, tebliğnamesinde aynı hususlara değinmişti, yani haksız tahrikin uygulanması ve cezanın daha az verilmesi noktasında. 1. Ceza Dairesi de bunu doğru yorumlamış olacak ki ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdi. Uygulama şu, İstinaf Mahkemesi esastan reddine karar verdiği için dosya artık doğrudan ilk karar veren Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığımıza gelecek. Başkanlıkta esastan yeniden bir numara alacak tensip tutanağı düzenleyecek yeni bir davaymış gibi tüm taraflar davet edilecek. Orada öncelikle olarak Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verecek. Tahminimiz odur ki, uyma kararı verilecek. Bu kararla birlikte başkaca araştırılacak, incelenecek bir şekilde düşünülecek. Hemen kararın verilmesi de kuvvetli muhtemelen. Bizim düşüncelerimiz odur ki, madde uygulanırsa 10 yıllık hapis cezası adam öldürme eylemlerinde infazı 2 bölü 3, bir yıl denetim, tutuklu kaldığı süre, hepsi dikkate alındığı zaman yeni verilen kararın da temyiz edileceğinden göz önüne alındığında hükmün kesinleşebileceği gecikebileceğinden dolayı Kadir Şeker hakkında bir tahliye kararının verilmesi bir müdafisi olarak kuvvetle muhtemel” dedi.

Baro Başkanı Aladağ, “Her lehe olan karar sizi mutlu eder ama burada çok da sevindirici bir haber olarak, bir müdafisi olarak, hasbelkader bu yaşta bir evladı olan bir vatandaş olarak, çok da bizleri tatmin eden bir karar olmadığını bireysel olarak değerlendirebilirim. Zira Kadir'i tanıdığımızı düşünüyoruz, her anlamda tanıdığımızı düşünüyoruz. Ailesinin yetişme ortamı, hayallerini bu hayal uğruna verdiği fedakarlığı biliyoruz. Burası son derece önemli hiç tanımadığı bilmediği bir insan tamamen insani duygularla, aktivist bir kişiyle ilgili olmayan ve yardıma giderken bir eyleme girişenin bir kişiyi öldüreceğine bu aşamada benim şahsen bir itirazım var. O nedenle dedik ki, buna olsa olsa, hadi meşru müdafaa demediniz, eşit sayılmaz ama kasten yaralamanın ölümle neticelenmesi burada infaz günlerinde farklı, malumunuz 1 bölü 2 kaldı ki ceza miktarı da düşecek idi. Eğer buradan değerlendirirse Kadir Şeker çoktan tahliye olmuştu” diye konuştu.