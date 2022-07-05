Kadir Şeker'in babası: “Kadir'in beraat etmesi gerekirdi”

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun beraat etmesi gerektiğini belirterek, “Kadir'in olayı meşru müdafaadır. Kadir kesinlikle kimseye ne saldırmıştır, ne hakaret etmiştir, ne sorgulamıştır” dedi.

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken, cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Duruşma sonunda açıklama yapan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun meşru müdafaa yaptığına inandığını belirterek, “Meşru müdafaanın aşımıdır aslında Kadir'in durumu ama maalesef ne hikmetse olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Kadir bunu asla yapmamıştır. O olaydaki deliller de bunu gösteriyor. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Kadir'in beraat etmesi gerekirdi. Kadir'in olayı meşru müdafaadır. Kadir kesinlikle kimseye ne saldırmıştır, ne hakaret etmiştir, ne sorgulamıştır. Sadece orada bir kadının ağlama sesine gitmiştir ama maalesef tebelleş olmuştur, adamın elinden kurtulamamıştır, kendini savunmak zorunda kalmıştır. Neticede olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Bu haksız bir karar. Biz bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.