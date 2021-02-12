KAF Derneği Gönüllülerinden İdlip'e insani yardım tırı

Kardeş Aile Farkındalığı (KAF) Derneği Gönüllüleri içerisinde gıda, giyecek, battaniye ve kömür gibi malzemelerin yer aldığı insani yardım tırını İdlip'e uğurladı.

KAF Gönüllüleri Suriye'nin İdlip kentine gönderilmek üzere topladığı yaklaşık 400 bin liralık malzeme topladı. İçerisinde 10 ton kömür, 7 bin adet battaniyenin yanı sıra, gıda ve giyecek malzemelerin olduğu tır, İdlip kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Gönderilen yardım tırının yanı sıra KAF Derneği Gönülleri tarafından İdlip kentinde 10 bin kişiye yemek verileceği de öğrenildi.

Dernek Başkanı Süleyman Arslantay, "Kardeş Aile Farkındalığı Derneği olarak öncelikle afet bölgelerinde, mazlum Suriyeli kardeşlerimize insani yardım tırını hazırladık. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yaklaşık 400 bin TL'lik bir insani yardım malzemesi götürüyoruz. Bunun içerisinde 7 bin battaniye, muhtelif gıda ihtiyaç maddeleri, ayakkabı, elbise bulunuyor. İnşallah hafta sonu Suriye'de Çobanbey ve İdlip bölgesinde bu insani yardım malzemeleri dağıtacağız. Fransa'dan, Almanya'dan bu organizasyonun hazırlanmasından bir çok kardeşimizin emeği oldu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.