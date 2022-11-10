Kalehan Ecdat Bahçesi'ndeki atölye ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Türk tarihindeki harp sanatlarının öğretimi için kurulan NEÜ Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi'nde, Türk harp tarihinde kullanılan savaş aletleri ve bazı müzik aletleri, güncel teknolojiden yararlanılarak aslına uygun malzemelerle yeniden tasarlanıyor. Atölyede Türk harp tarihinde kullanılan savaş aletleri; yay, ok, zırhlar ile müzik aleti ney bugünün teknolojisiyle aslına uygun olarak üretiliyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kalehan Ecdat Bahçesi'nde bulunan atölyeyi ziyaret edenlere geleneksel savaş aletleri hakkında bilgi verilerek yapım süreci anlatılıyor. Atölyede, araştırma ve eğitim çalışmalarına da hız kesmeden devam ediliyor.

Uygulamalı Türk okçuluğu Dersi için Almanya'dan Konya'ya geldi

Atölyeyi ziyaret eden ve eğitim alanlardan biri de Almanya'da geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak isteyen Kemankeş Hamburg Başkanı Ömer Faruk Yıldız, sosyal medya aracılığıyla atölyede yapılan çalışmalardan haberdar olduğunu ifade etti. Yıldız, atölye sorumlusu Osman Gözel ile irtibata geçerek Konya'da 1 haftalık uygulamalı Türk okçuluğu dersi aldı. Geleneksel yay yapımı, okun denge hesapları, ok ve yay kalibrasyonları, dominant göz ve hakim kuvvet dengesi gibi birçok önemli konuda bilgiler edinen Kemankeş Hamburg Başkanı Yıldız, atölyede yürütülen çalışmalardan etkilendiğini ifade ederek geleneksel değerlere sahip çıkılması gerektiğini ve bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

“Ecdadın Emanetlerini Maziden Atiye Taşıyoruz”

Ecdadın emanetlerini maziden atiye taşıdıklarını ifade eden atölye sorumlusu Osman Gözel ise, “Yeni neslin, bu sanatları ilmi olarak da anlatabilmesini istiyoruz. Bütün gayemiz ecdadımızın uğraştığı sanatları sevdirmek, tanıtmak, gelecek kuşak ve nesillere aktarabilmek. Burada geleneksel yayları aynı malzemeleri kullanarak, günümüzdeki malzemelerle birleştirip yeni teknolojiyle daha da hızlandırarak Türk yayları yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel bir yayın tamamlanma süresi 2-3 yıl arasında değişirken, yapımında modern malzemeler kullanarak bu süre 3-4 güne kadar düşebiliyor. Biz bu zamanı lehimize çevirmek, insanlara daha fazla Türk yaylarını anlatabilmek için böyle bir yol seçtik. Kültürümüzü de insanlara tanıtma yönünde bir kültür savaşı verdiğimizi, musikide de en iyi savaşı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden ney yapımını da geleneksel harp sanatlarının içine dahil ettik” diye konuştu.