Kalp krizi geçiren adama, acilden koşup gelen doktor müdahale etti

Konya'da tedavi için geldiği hastanenin yakınlarında kalp krizi geçiren 66 yaşındaki adama, acil servisten koşup gelen doktor müdahale etti. Kalp masajı yapılarak kalbi çalıştırılan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sırtındaki rahatsızlık için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek radyoterapi gören Mustafa Fenyılmaz (66), tedavisinin ardından gelini ve bir yakınıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Fenyılmaz, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Fenyılmaz için ambulansa haber verildi. Bu sırada kampüsteki öğrenci ve vatandaşlar tarafından hastanenin acil servisine de haber verildi. Bunun üzerine acilde görevli doktor ve sağlık görevlileri olay yerine koşarak geldi. İlk müdahalesi acil servis doktoru tarafından yapılan Mustafa Fenyılmaz'ın duran kalbi için uzun süre kalp masajı yapıldı. Ambulansın da gelmesiyle yaşlı adam, kalp masajı yapılmaya devam edilerek üniversitenin acil servisine kaldırıldı. İki yıl önce de kalp krizi geçirdiği belirtilen Mustafa Fenyılmaz'ın tedavisinin yoğun bakında devam ettiği öğrenildi.