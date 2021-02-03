İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti

Kalp krizi sonucu vefat eden emniyet amiri Halil Atmaca, Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden emniyet amiri Halil Atmaca, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki emniyet amiri Halil Atmaca, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aslen Karaman'ın Ayrancı ilçesi Dokuzyol köyü doğumlu, evli 1 çocuk babası 20 yıllık polis Halil Atmaca için Ereğli Ulu Camisinde tören düzenlendi. Atmaca'nın cenazesi öğle namazını müteakip, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Üçgöz Mahallesi Üçgöz Mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.