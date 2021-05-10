Kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde oturduğu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Kulu ilçesinde ikamet eden S.A., evinde oturduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan S.A.'nın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kulu Şehir Stadına iniş yapan helikopter ambulansa taşınan S.A., daha sonra Konya'daki hastaneye sevk edildi.