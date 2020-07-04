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Kalp krizi geçiren tarım işçisi helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren tarım işçisi, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren tarım işçisi, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Kulu ilçesine ailesiyle birlikte gelen mevsimlik tarım işçisi Salih Ö. (62) tarlada çalıştığı sırada fenalaştı. Olduğu yere yığılıp kalan Salih Ö., yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi bulunan Salih Ö., istenen helikopter ambulansla Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

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