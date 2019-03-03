Kalp krizi geçiren yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Zincirlikuyu Mahallesinde yakınlarıyla sohbet eden 78 yaşındaki Hüseyin Coşkun, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı adam için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterin Cumhuriyet Mahallesindeki piste inmesiyle yaşlı adam Konya Numune Hastanesine sevk edildi.