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Kalp krizi geçiren yaşlı adam hava ambulansla Konya'ya sevk edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hava ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hava ambulansla Konya'ya sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Burunağıl Mahallesinde Niyazi A.'nın (74) fenalaşarak yere yığıldığını gören yakınları 112 acil sağlık merkezinden yardım istedi. İhbar sonrası adrese gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale sonrası kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulans istendi. Kuluspor Stadına iniş yapan ambulans helikoptere taşınan Niyazi Ateş Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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