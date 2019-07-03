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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Altay'ı ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeref Malkoç'u Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, Başkan Altay'a görevinde başarılar diledi. Başkan Altay, ziyaretin sonunda Malkoç'a İslam Düşünce Atlası takdim ederken; Malkoç da Başkan Altay'a Kamu Denetçiliği Kurumu yayınlarından hediye etti.

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