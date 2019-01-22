Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Rektör Şahin'e ziyaret

Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi'nin köklü üniversiteler arasında yer aldığı belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, üniversitelerle olan ilişkilerini sıkı tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ve misafirlere ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında önemli katkıları olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ziyaretin sonunda tablo hediye etti.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi'de bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç'a günün anısına bir tablo hediye etti.