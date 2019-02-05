İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon menfeze uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan H.E. idaresindeki 58 NP 237 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, ilçe merkezine 12 kilometre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Kazada kamyon hurdaya dönerken, sürücü H.E. ve araçta yolcu olarak bulunan T.E., M.K. ve R.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Etrafa saçılan eşyalar başka bir kamyona aktarılırken, hurda haline gelen kamyon çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.