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Kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Kargacı Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. yönetimindeki 42 AGF 847 plakalı Hino marka kamyon ile S.T. idaresindeki 42 V 5576 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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