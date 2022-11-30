Kamyonet ile elektrikli üç tekerlekli bisiklete çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile elektrikli üç tekerli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki plakası alınamayan açık kasa kamyonet, Recep K.'nin kullandığı elektrikli üç tekerlekli bisiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten yere düşen Recep K.'nin iddiaya göre üzerinden kamyon geçti. Yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü Murat K., polis tarafından bulunarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisin yaptığı incelemede kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. İlk müdahalesi hastanede yapılan bisiklet sürücüsü Recep K. ise kaburgalarında kırıkların olduğunun tespit edilmesi üzerine Konya'ya sevk edildi.

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.