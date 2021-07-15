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Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Konya’da seyir halindeki kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölüme yatan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da seyir halindeki kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölüme yatan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 CBR 97 plakalı kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölümde 3 kişinin tehlikeli hareketler yaparak ve yatarak yolculuk yapması vatandaşların ve sürücülerin dikkatini çekti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer araçlardaki yolcular ise durumu cep telefonuna kaydetti. Kamyonet üzerindeki 3 kişinin nereye kadar bu şekilde gittiği bilinmiyor. Olay anı ise cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyon üzerine yatan 3 kişinin rahat tavırlarıyla yatarak yolculuk yapması yer alıyor.

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