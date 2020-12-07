İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.K. yönetimindeki 42 BLC 74 plakalı Nissan marka kamyonet, şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde iken aynı istikamette hareket halinde olan D.Ş. (18) idaresindeki 42 B 1839 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü, kaza sırasında caddenin diğer şeridinde ilerleyen karşı yönden gelen E.K. idaresindeki plakasız üç tekerlekli motosiklete de başını çarparak yaralandı. Kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.