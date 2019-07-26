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Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, dün 15.30 sıralarında Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı istikametine seyir halinde olan E.K.'nin kullandığı 06 AH 9814 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet D. (86)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı adama ilk müdahale yakınlardaki hastane personeli yaptı. Hastane personeli tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, tedavi altına alındı. Vücudunda kırık olduğu tespit edilen Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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