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Kamyonetten yüklediği briketin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi, kamyonetten triportörüne biriket yerleştirdiği sırada kamyonette bulunan briketlerin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, kamyonetten triportörüne biriket yerleştirdiği sırada kamyonette bulunan briketlerin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde triportörü olan Murat K., kamyonette bulunan briketleri mezarlığa götürmek için triportörüne yüklemeye başladı. Bu sırada kamyonetteki briketler bir anda Murat K.'nin üzerine devrildi. Kaza sırasında başından, alnından, kolundan ve ayaklarından yaralanan Murat K., Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaraları temizlenen ve tedavisi yapılan Murat K.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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