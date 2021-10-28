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Kamyonun ticari araca arkadan çarpma anı kask kamerasında

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonun önünde seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptığı kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonun önünde seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptığı kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç seyir halinde iken sürücüsü aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Aniden duran ticari araca arkasından gelen yakın mesafedeki bir kamyon arkadan çarptı. Kamyon araca çarpmanın ardından refüje çıkarak durabildi. Kaza anı, o esnada seyir halinde olan bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anı görüntüleri sosyal medyada da paylaşılırken, yaralananın ya da can kaybının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Sürücülerin ise kendi aralarında anlaştığı öğrenildi.

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