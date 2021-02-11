İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen kanadı kırık martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen kanadı kırık martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü sularını Konya Ovası'na taşıyan Köprübaşı mevkiindeki Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalı üzerinde su yüzeyinde uçamayan bir martı bulunduğunu görenler, durumu itfaiyeye haber vererek kurtarılması için yardım istedi. İhbar üzerine kanal kenarına gelen itfaiye ekiplerinden bir görevli, kanalın içerisine girerek uçamayan martıyı sudan çıkarmayı başardı. Kanadının kırık olması dolayısıyla uçamadığı tespit edilen martı, itfaiye görevlisi tarafından tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi. Martının tedavisi ve rehabilitesi sonrasında tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.