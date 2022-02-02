Kanalizasyon hattına giren yavru köpeğe kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Suha Sokak'ta kanalizasyon hattından köpek sesi geldiğini fark eden sanayi esnafı, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı tespitin ardından yolun kazılması gerektiği için Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal ederek yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlatan KOSKİ ekipleri, ilk olarak tam donanımlı robotik kanal görüntüleme sistemi ile yavru köpeğin bulunduğu tam noktayı belirledi. Daha sonra yaklaşık 3,5 metre kazı yaparak yavru köpeğe ulaşan ekipler 4,5 saat süren bir çalışma sonucunda köpeği mahsur kaldığı kanalizasyondan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hayvan ambulansı ‘Canbulan'a alınarak ilk müdahalesi yapılan yavru köpek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yavru köpeğin, kurtarma çalışması sırasında yakında bulunan kardeşlerinin yanına geri bırakılacağı belirtildi.