Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor

Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, Türkiye'de ve yurt dışında yarışmalara katıldıklarını söyledi. Pandemi sürecinde kanarya yarışmalarının iptal olabileceğini ifade eden Güler, “Ondan dolayı kanarya yetiştiricileri bayağı bir muzdarip. Bundan sonra yarışma olursa iyi olur. Yarışmalar 9. ay ile 1. ay arasında olur. Eğer bu süreç içerisinde pandemi biterse yarışmalar illaki düzenlenecek. Bunlar Türkiye'de beş ilimizde düzenlenecek. Ondan sonra İspanya'da dünya yarışması olacak ve biz de Türkiye olarak oraya katılacağız” dedi.

“Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz”

Norveç, Gres, Parizyen ve Age ırkı kanarya beslediklerini anlatan Güler, “Bunların beslenmesi biraz zahmetli ama biz yetiştirerek Konyamızı her yerde temsil ediyoruz. Geçen yıl Portekiz'de Gres dalında dünya ikinciliğimiz var. 42 bin kuşun içerisinde 2. olduk. Konya'da yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz. Kuş camiasına kötü gözle bakılıyor. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yani gençlerin internet kafelerde ya da kahvehanelerde olması değil de bize gelsinler, biz dernek olarak her türlü yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.

Genelde damızlık kuşların fazlasını Arap ülkesine gönderdiklerini kaydeden Güler, pandemiden dolayı gelen olmadığı için 200 civarında kuşun ellerinde kaldığını sözlerine ekledi.