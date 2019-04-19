Kandilde camiler ve Hazreti Mevlana Türbesi dolup taştı

Konya’da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.
Konya'da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.
Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur'an-Kerim'i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Berat Kandilini kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.