Kanser tedavisine yönelik destek alan proje NEÜ BİTAM'da yürütülecek

Dr. Nurettin Mengeş'in üstlendiği, beyin kanserini iyileştirecek ilaçların geliştirilmesini hedefleyen proje, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilaç ve aşı araştırmalarına destek veren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

NEÜ merkez laboratuvarı Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (BİTAM) bünyesinde yürütülecek olan,“Yeni Tür İmidazopiridin ve Analoglarının Sentezi, Glioblastomadaki Antiproliferatif Etkisi, Etki Mekanizmasının Belirlenmesi ve Aday Moleküller İçin Farmakokinetik Testlerin Yürütülmesi” başlıklı proje stratejik ilaç araştırma ve geliştirme alanında sunuldu. Çalışmayla, beyin kanserinin en agresif formu olan glioblastoma ile ilgili yeni ilaç adaylarının geliştirilmesi ve faz aşamalarına taşınması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan proje yürütücüsü NEÜ Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Mengeş, “Proje sayesinde geliştirilecek aday bir molekülün faz aşamasına taşınması halinde, ilaç araştırmaları konusunda ülkemiz için önemli bir potansiyel meydana getireceğini öngörmekteyiz. Proje çerçevesinde ölüm oranı çok yüksek bir kanser türü olan ve ne yazık ki kesin tedavisi henüz bulunamayan glioblastomanın yeni bir ilaç tedavisi için yoğun bir çaba göstereceğiz” dedi.

Çalışmada, farklı üç üniversitenin öğretim üyelerinin de yer alacağını kaydeden Doç. Dr. Mengeş, “Projemizin, bireyin hayatını ciddi bir şekilde tehdit eden ve tedavisi olmayan veya çok zor olan kanser türlerinde yeni ilaç adaylarının geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyor, bu alanda ulusal, uluslararası ortaklı projelerin ve patent başvurularının oluşacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.