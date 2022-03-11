Kapanan yollarda mahsur kalan araçlar için seferberlik

Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle yollarda oluşan sürgün nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan araçları kurtarabilmek için tüm kurumlar seferber oldu.

Hüyük ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde başlayan kar fırtınasının yollarda oluşturduğu sürgün nedeniyle birçok güzergah ulaşıma kapandı. Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hüyük Belediyesi kapanan yolları ulaşıma açabilmek için seferber oldu. Ulaşıma kapanın kesimlerde oluşan sürgün nedeniyle yollarına devam edemeyerek mahsur kalan araçlarda kalanlar, kaymakamlık, belediye, jandarma ve karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarıldı.