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Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizlik çalışmaları devam ediyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aştığı öğrenildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aştığı öğrenildi.


Yoğun kar yağışının bugün aralıksız olarak, Çarşamba günü ise ara ara devam ederek öğleden sonra kesilmesi bekleniyor. İlçede bu akşam ve yarın tipi olacağı bildirilirken kar yağışının ardından 3 gün boyunca da don ve buzlanma olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde sürücüler olumsuz etkilenirken, vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizlemekte zorlandı. Toprak damlı evlerde oturan vatandaşlar da yoğun kar yağışının ardından küreme çalışmaları yaptı.


Akşehir Belediyesi ekipleri de yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe genelinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yollar iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da devam ediyor. Şehir merkezinde de ekipler yayaların sık kullandığı kaldırımlarda küreklerle kar temizliği yaparken buzlanmaya karşı da solüsyon çalışması uyguluyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'in uzun zamandır beklediği kar yağışına kavuştuğuna dikkat çekerek, “Şehrimizde dün sabah saatlerinde başlayan beyaz bereket, ilçemizin uzun süredir beklediği bir yağıştı. İnşallah bereketli olur. Tüm ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan itibaren greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla yol açma çalışması yaparak ara arterler de dahil olmak üzere şehrimiz genelindeki tüm yolları açmıştır. Yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” dedi.

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