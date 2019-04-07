Karabacak: “2019'da işyeri açılış sayısında artış var”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde esnaf ve sanatkarlara ait işyeri sayısının 21 bin 130 arttığını, Konya'da da esnaf sayısının 51 bin 857'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan verilere göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu belirten TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Şubat 2019 itibariyle Konya'da da esnaf sayısının 51 bin 857, işyeri sayısının da 53 bin 940 olduğunu kaydetti. Başkan Karabacak açıklamasında, “Esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 907 bin 857 iş yeri var. 2019 yılının ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 20 bin 544 işyerinin de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı” dedi.

En çok tescil yapılan meslek bakkal

Başkan Karabacak, en çok tescili yapılan meslek kollarının başında bakkal, market ve büfe işletmeciliği, lokantacılık, yemek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği, şehirlerarası yük taşımacılığı, minibüs ve servis aracı işletmeciliği, pazar yerleri ve tezgahlar, kadın esnafların en çok tercih ettiği meslek dalının da bakkallık olduğunu sözlerine ekledi.

“Kadın esnafımızda artış var”

2018 yılında Konya'da kadın esnaf sayısının 5 bin 377 iken bu rakamın 2019 yılında 5 bin 873 olduğuna dikkat çeken Başkan Karabacak, “Kadın esnaflarımızın sayısındaki artış, iş yaşamında daha çok yer almaları esnaf ve sanatkar camiamız adına oldukça sevindirici. Kadınlarımızın tüm meslek dallarında faaliyet göstermesi için onlara daha fazla destek verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler arttıkça kadın esnaf ve sanatkar sayımız da artmaya devam edecek” diye konuştu.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri başarısı

KONESOB olarak İŞKUR ile birlikte yürüttükleri ve Türkiye'ye örnek teşkil eden, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Karabacak, eğitimlerdeki kadın girişimci sayısının da her geçen gün arttığını sözlerine ekledi. Kurslarda Nisan ayı itibariyle bugüne kadar 3 bine yakın girişimciye eğitim verildiğini hatırlatan Başkan Karabacak, “Eğitimleri İŞKUR Konya İl Müdürlüğümüzün binasında konusunda deneyimli eğitimcilerimiz eşliğinde sürdürüyoruz” dedi. Her ay düzenlenen girişimcilik eğitimleriyle istihdama katkıda bulunurken, yeni esnaf ve sanatkarlar oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Muharrem Karabacak, özellikle genç kesimden girişimcilik kurslarına büyük ilgi olduğuna dikkat çekerek eğitimlerin amacına ulaştığına vurgu yaptı.