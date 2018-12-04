Karabacak: “Esnafımız Mevlana Haftası'na hazır”

Mevlana Haftası ve Şeb-i Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çeken Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Esnaflarımız Mevlana Haftası'na hazır ve 7-17 Aralık tarihleri arasında Konyamızı en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde 7-17 Aralık tarihleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda davetli ve turistin Hazreti Mevlana'nın ‘Gel' çağrısına kulak verecek ve Konya'ya gelecek.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 745. Vuslat Yıldönümü ve Mevlana Haftası'nın Konya için büyük önem arz ettiğini ve esnaf sanatkarın bu yıl da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını ve Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çeken Başkan Karabacak, "Konya'daki esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte Konyamızın tanıtımına verdiğimiz önem ve değer bu yıl ziyadesiyle artarak devam edecek. Konya dışından gelen yerli ve yabancı turistler birebir esnaflarımızla muhatap olduğu için bu durumun ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. Bugüne kadar Konya esnafımız üzerine düşen görevi her daim yaptı, bu yıl da Şeb-i Arus Törenleri ve Mevlana Haftası'nda Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

"Esnaflarımız Konya'nın tanıtımına katkı sağlıyor"

Konyalı esnafların Mevlana Haftasına hazır olduğunu ve gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Ünlü Düşünür Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü bilindiği üzere bu yıl, ‘Selam Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek. Bu vesileyle 7 - 17 Aralık tarihleri arasında Konyamıza yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ve Mevlana Aşığı gelecek. KONESOB olarak birliğimize bağlı oda başkanlarımız ve odalarımızın değerli yönetim kurulu üyeleriyle yapmış olduğumuz istişarelerde Mevlana Haftası'nın sorunsuz geçmesi ve esnaflarımızın Konya'yı ve Konya'nın tanıtılması konusunda örnek davranışlarda bulunmaları konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerimize güler yüzle ve ahilik kültürüne örnek teşkil edecek davranışlarda bulunarak Konyamızın tanıtımına katkı sağlayacaklardır. Konyalı esnafımız hep örnek olmuş, olmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

"Şehrimizin tanıtımı için çalışıyoruz"

Şeb-i Arus'un Konya için önemli olduğunun altını çizen Başkan Karabacak, “Mevlana Haftası, Vuslat Yıldönümü ve Şeb-i Arus etkinlikleri dünyada önem arz ediyor. Bizler her yıl şehrimize gelen turistleri güler yüzle hoşgörüyle ağırladığımız gibi bu yıl da azami dikkat ve memnuniyetle 55 bin üyemiz ve 84 meslek odamızla Konyamızın tanıtımına katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz, bu gayreti önümüzdeki yıllarda da göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya'nın üretim yapan firmalarına da seslenen Başkan Karabacak, "Konya'mızın marka değerini yükseltme noktasında şehrimizin firmaları, dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vermeli ve Mevlana gibi dünyaya mal olmuş değerlerimize daha fazla sahip çıkmalıyız" dedi.

"Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Mevlana Törenleri ve Şeb-i Arus'un Konya için önemli olduğunun altını çizen Başkan Karabacak, “Mevlana Haftası, Vuslat Yıldönümü ve Şeb-i Arus etkinlikleri dünyada önem arz ediyor. Bizler her yıl şehrimize gelen turistleri güler yüzle hoşgörüyle ağırladığımız gibi bu yıl da azami dikkat ve memnuniyetle Konyamızın tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Böylelikle şehrimize yeni turistlerin gelmesine de katkı sağlamış oluruz. Şehrimizde hizmet veren oteller, taksiciler, lokantalar, kafeteryalar, hediyelik eşya satan esnaflarımız da ne kadar önem arz ettiklerinin farkındalar. KONESOB olarak birliğimize bağlı odalarımız, başkanlarımız ve yöneticilerine de konuyla ilgili bilgilendirmeleri yaptık ve Mevlana Haftası'na hazır olduğumuzu belirttik. Konyalı esnaflar olarak Hafta boyunca şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere Konya'nın misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz. Böylelikle de Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu hafta öncesi ve hafta süresince Mevlana Müzesi civarında yer alan esnaflarımıza ziyaretlerde bulunmak suretiyle gerekli tüm desteği KONESOB olarak sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.