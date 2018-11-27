Karabacak: "Mesleki eğitim kursları ara eleman problemine çözüm olacak"

Konya'da özellikle üretim sektörünün en temel sorunu olan kalifiye eleman eksikliğini giderme noktasında büyük bir atıldı. KONESOB, Konya Mobilyacılar Odası, İŞKUR ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle ortaklaşa düzenlenen ve ara eleman yetiştirmek için gerçekleştirilen mesleki eğitim kursları faaliyetlerine başladı. Mobilya döşeme, ahşap boyama ve bilgisayarlı çizim kurslarında ilk etapta 45 kişiyi mesleğe kazandırmak adına eğitimler verilirken, üç ay sürecek olan meslek edindirme kurslarında savaş mağduru Suriyeli muhacirlere de kurslar sayesinde meslek öğretiliyor. İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Günbaş ve Birliğe bağla Oda Başkanları, Konya Mobilyacılar Odası ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kursları ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ara eleman sıkıntısının had safhada olduğu bir dönemde mesleki eğitim kurslarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Konya'mızda özellikle bu tarzda bitmeye yüz tutmuş el işçiliği gerektiren meslek dallarının tekrar faaliyete geçmesi adına yapılacak olan tüm projeleri ve faaliyetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak devam ettireceğiz. Suriye uyruklu vatandaşlarımızın da tekrar meslek kazanmaları adına düzenlenen bu kurslar önem arz ediyor. İnşallah kurslarımız sayesinde Konya ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamış oluruz" dedi.

İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş de, talep olması halinde yeni kursların da açılabileceğini belirtti. Keleş, "İŞKUR olarak zaten KONESOB ile birlikte bu tür iş kurslarını düzenlemekteyiz. Bundan sonraki süreçte de bu tür mesleki eğitim kurslarımızı düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mesleki eğitim kurslarıyla sektörlerinde yaşanan ara eleman sorununu çözeceklerini belirten Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş da, "Gelinen noktada çok başarılıyız. Önümüzdeki aylarda kursiyer sayısının artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Üç ay sonunda burada kurs gören arkadaşlara sertifika vereceğiz ve daha sonra bu arkadaşlarımız iş hayatına atılacak. Sektörümüzde birçok firmamız ve esnaf arkadaşımız ara eleman sıkıntısı çekiyor. Böylelikle kısmi de olsa bu sorunu çözmüş olacağız. İlerleyen dönemlerde de bu projeyi devam ettireceğiz. Kurslarımızda eğitim alan arkadaşlarımızın tamamı İŞKUR tarafından sigortalandı ve odamız tarafından da günlük 25 TL kursiyerlere harçlık veriyoruz" şeklinde konuştu.

Mesleki eğitimlerin sonunda eğitmenler tarafından rapor hazırlanarak sertifika alacak ve meslek kollarında istihdam sağlanacak.