Karabacak'tan Mevlana Haftası değerlendirmesi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü ve Mevlana Haftası'nın Konya'da dolu dolu geçtiğini söyledi.

Mevlana Haftasını değerlendiren ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Konyamızda Mevlana Haftası ve Vuslat Yıldönümü dolu dolu geçti. Esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte Konyamızın tanıtımına verdiğimiz önem ve değer bu yıl ziyadesiyle artarak devam etti. Şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistler Mevlana Haftası süresince Mevlana Müzesini, tüm tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu. Törenleri izleyen turist ve misafirlerimiz, alışveriş yaparak da birebir esnaflarımızla muhatap oldular. Bu durumun ne kadar önem arz ettiğinin farkında olan esnaflarımız da üzerine düşen görevi her daim yaptı, bu yıl da Şeb-i Arus Törenleri ve Mevlana Haftası'nda Konyamızı en iyi şekilde temsil etti. Ünlü düşünür Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü bu yıl, ‘Selam Vakti' temasıyla gerçekleştirildi. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız yerli ve yabancı turistlerimize güler yüzle ve ahilik kültürüne örnek teşkil edecek davranışlarda bulunarak Konyamızın tanıtımına katkı sağladı. Mevlana ve Şeb-i Arus törenleri gibi önemli bir değerin yer aldığı şehrimizde Konyalı esnaflarımız tavır ve tutumlarıyla örnek oldular, olmaya da devam edecekler. Bizler bu vesileyle turizme hem katkı sağlamış hem de Konyamızın tanıtılması açısından büyük bir görevi üstlenmiş şehrimize de ekonomik anlamında önemli bir katma değer sağlamış oluyoruz. Bu vesileyle Konyamıza teşrif ederek Şeb-i Arus'a katılan başta Cumhurbaşkanımıza, tüm devlet büyüklerimize, Konya Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Konya İl Kültür Müdürümüze şehrimizin önde gelenlerine, taksicilerimize, minibüsçülerimize, lokantacılarımızdan turistik eşya satıcısı esnaf ve sanatkarlarımıza, Bedesten esnafımıza, otellerimize, haftaya damga vuran esnaf ve sanatkarlarımıza, şahsım ve Esnaf Teşkilatım adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.