Karadeniz havasının yaşandığı Konya'da besiciler yağışlardan memnun

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen yağmurlu havaların hüküm sürmeye devam etmesi küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan besicileri sevindirdi.

Beyşehir'in sembolü olan, zirvesi 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylalar ve çayırlık alanlarda hayvanlarını otlatan besiciler, uzun süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle bu yıl otlakiyelerinde yetiştirdikleri hayvanları için yiyecek sıkıntısı çekmediklerini belirtirken, bölgede adeta Karadeniz havasının yaşandığını ifade etti.

Kurucuova Mahallesinde besicilik yapan 90 yaşındaki Ali Ayar, yerleşim merkezinin girişindeki eskiden harman yeri olarak kullanılan çayırlarda hayvanlarını otlattığını söyleyerek, “Bu yıl Karadeniz havası var. Her taraf rutubet, koyunlarımız, kuzularımız bütün hayvanlarımızı gerçekten bu doğanın, bu güzelliğin, bu açan çiçeklerin arasında otlatıyoruz. Ayrıca, 30 dönüme yakın köy önünde ekili alanımız var. İnşallah iyi bir hasat dönemi de bekliyoruz” dedi.

Bu yıl ilçede kış aylarının kar yağışsız ama soğuk geçtiğini anlatan Ali Ayar, “Kışımız olmadı ama soğuk geçti, üşüdük. Hala belimiz kızmadı. Gerçekten bu sene bir Karadeniz havasında yaşantımız var bugünlerde. Haziran'da hala bölgemiz çevresi açan çiçeklerle kaplı. Haziran'da baharı yaşıyoruz adeta” şeklinde konuştu.

40 koyun ve kuzu ile 10 da büyükbaş hayvan beslediğini anlatan Ayar, bu hayvanları yerleşim merkezinin girişindeki çayırlarda beslediğini aktararak, “Bu yavruları da yeni çıkardık ve bağladık. Ömrümde ilk kez Haziran'da böyle bir hava yaşıyoruz. Burası bin 150 rakımlı bir yer, karşımızda Anamas Dağı var. Yıldan yıla kar, 2. karı karşılardı. Ama son zamanlarda kar yağışımız azaldı. Kar dağın zirvesinde de azaldı” ifadelerini kullandı.

Gölyaka Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Mevlüt Soylu ise 30 koyun beslediğini ve yerleşim merkezindeki göl kenarında yer alan çayırlarda otlattığını anlatarak, “Bu hayvanları gölün kenarına otlatmaya ve sulamaya her gün getiriyorum. Hayvancılık bu yıl çok güzel, ot bol, yağmur çok, çok memnunuz. 50 seneden beri hayvancılık yapıyorum. Geçen sene sıkıntılıydı, ot yoktu kuraklıktan. Ama bu sene ot bol. Hayvancılık yapmak bu yıl güzel” diye konuştu.